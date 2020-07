Estatua de manifestante afro sustituye al esclavista Edward Colston en Bristol

La estatua de una manifestante de raza negra con el puño alzado, creada por el artista británico Marc Quinn, ha sustituido este miércoles en Bristol a la del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston, que fue lanzada al río en una protesta contra el racismo el pasado 7 de junio.



El equipo de Quinn, conocido por impactantes obras como "Self" y "Alison Lapper pregnant", colocó esta madrugada la estatua en metal y resina negra de Jen Reid, vecina de la ciudad, en el pedestal donde desde 1895 se alzaba Colston, exdiputado conservador y benefactor de la urbe.

La nueva estatua muestra a Reid en la posición en la que fue fotografiada el día de la protesta, cuando, según dijo hoy, sintió "el impulso" de subir al plinto vacío y levantar el puño contra el racismo y en repulsa por el asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco el 25 de mayo en Estados Unidos.

While #Bristol was sleeping it got a new #statue where slave trader #EdwardColston used to live



It's titled 'A Surge of Power (Jen Reid) 2020' by artist Marc Quinn pic.twitter.com/Z6vjo2Aks1