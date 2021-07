Estos son los peores pasaportes para viajar en el 2021

Puede que algunos viajeros no lo sepan pero el pasaporte no solo es una llave para ingresar sin problemas a varios países del mundo, en algunos casos este documento también define las zonas del mundo a las que el viajero, según su nacionalidad, no puede ingresar.

Por lo tanto, existen pasaportes cuentan con menos restricciones que otros. Un informe emitido por Henley Passport Index, el cual compara el acceso sin visa de 199 pasaportes diferentes con 227 destinos de viaje, ha permitido conocer cuáles serían los mejores y peores pasaportes que hay en el mundo.

De acuerdo con dicho escalafón, el mejor pasaporte del mundo sería el que se emite para los ciudadanos japoneses. Esto se debe a que ofrece acceso con o sin visa a cerca de 193 destinos en todo el mundo.

No obstante, hay que destacar que el informe de Henley & Partners no contempla algunas de las restricciones que se han generado a causa de la pandemia del Covid-19. De hecho, en este momento una persona con un pasaporte japonés habría perdido el acceso a cerca de 80 destinos del total que otorga el documento.

Pese a estas restricciones, el acceso que brinda un pasaporte sigue siendo significativo en comparación al que se emite en otras naciones.

Una situación similar ocurre con los dueños de pasaportes de EE.UU. y el Reino Unido, quienes pueden ingresar a 187 destinos en todo el mundo, pero hay restricciones de acceso en cerca de 60 destinos.

De hecho, el pasaporte otorgado por las autoridades colombianas brinda acceso a 130 destinos y por ello se ubica en un punto intermedio en el ranking de los mejores y peores pasaportes para viajar en este 2021.

¿Cuáles son los mejores pasaportes para viajar en 2021?

Japón (193 destinos) Singapur (192) Alemania, Corea del Sur (191) Finlandia, Italia, Luxemburgo, España (190) Austria, Dinamarca (189) Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia (188) Bélgica, Nueva Zelandia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos (187) Checa República, Grecia, Malta, Noruega (186) Australia, Canadá (185) Hungría (184)

¿Cuáles son los peores pasaportes para viajar en 2021?