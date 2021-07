Eurodiputados piden dialogar con Cuba para acabar con detenciones arbitrarias

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (AFET) instaron este jueves al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que establezca un diálogo político, en el marco del Acuerdo de Cooperación UE-Cuba, con las autoridades cubanas para pedir que permitan las manifestaciones pacíficas y que acaben con las "detenciones arbitrarias".



La Comisión de Exteriores "apoya una transición pacífica y democrática, en la que todos los cubanos puedan decidir sobre su futuro político sin injerencias exteriores", sentenció la vicepresidenta del AFET, la eurodiputada croata Željana Zovko, en un debate entre los eurodiputados del comité y el Director Adjunto de Gestión para las Américas en el SEAE, Javier González Niño.



El objetivo del SEAE, aseguró González Niño, es "comunicar al gobierno cubano nuestra preocupación y descontento con algunas situaciones que se han producido".

En ese sentido, el diplomático determinó que "lo principal en estos momentos" pasa por evitar cualquier tipo de violencia de ambos lados, así como la represión por parte del gobierno, de manera que no se entre en una "dinámica de revolucionarios contra enemigos".



En cuanto al asunto del diálogo con el Gobierno cubano, el presidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el socialista Javi López, lamentó el hecho de no tener una plataforma para poder hablar con las autoridades cubanas, lo que consideró "muy relevante" para aumentar la influencia de la UE.



Por su parte, Francisco José Millán Mon, del Partido Popular, señaló que la UE ha de dar una "clara señal de apoyo y compromiso" con los que quieren liderar una transición pacífica, a lo que añadió que, en este asunto, "no puede haber neutralidad".



En ese sentido, González Niño subrayó que el "mejor enfoque" para tratar con Cuba es establecer un diálogo político, lo que, recordó, no es solo el enfoque de la UE, sino de la mayor parte de la comunidad internacional.



Sobre este asunto, la mayoría de eurodiputados, como el socialista Ignacio Sánchez Amor, o el de Esquerra Republicana, Jordi Solé, defendieron que el acuerdo de diálogo político UE-Cuba "sigue siendo una forma adecuada de dirigir esta situación".



"Debemos utilizar los mecanismos de este acuerdo para facilitar las reformas y la apertura en cuanto a derechos y libertades", sostuvo Solé, mientras que Sánchez Amor también apuntó al embargo del gobierno estadounidense a las relaciones comerciales con Cuba como una de las causas del clima de tensión en la isla.

Así, González Niño recordó que los Veintisiete remiten anualmente "declaraciones inequívocas y sistemáticas" de condena del embargo, lo que, defendió, no niega las "carencias" que existen en el campo de los derechos humanos.



El representante del cuerpo diplomático de la Unión enfatizó que el objetivo es establecer un "diálogo franco y constructivo" con las autoridades cubanas, en el que plantearán la necesidad de que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos, que se trabaje más por el derecho a la manifestación pacífica y por las reformas económicas necesarias, así como que se trabaje en los derechos civiles y políticos, "como siempre hace el Alto Representante, Josep Borrell, cuando habla de Cuba".



Las protestas en Cuba comenzaron el pasado domingo con gritos de "libertad" en las calles, tras lo que el Gobierno del país cortó internet, reforzó el control policial y acusó a Estados Unidos de financiar el estallido social.