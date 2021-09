Evacuan unas 200 personas en Kabul en el primer vuelo tras retirada de EEUU

Unas 200 personas, entre ellos estadounidenses, fueron evacuadas el jueves desde el aeropuerto de Kabul en el primer vuelo con extranjeros en despegar desde la capital de Afganistán luego de que las últimas tropas estadounidenses partieran del país a finales de agosto.

El vuelo de Qatar Airways con destino a Doha, fue el primero desde que el 30 de agosto finalizara la caótica evacuación de más de 120.000 personas.

Este vuelo se lleva a cabo cuando los talibanes intentan afianzar su régimen, menos de un mes después de que tomaran el control de Kabul.

Imágenes difundidas por la televisión qatarí Al Jazeera mostraron a varias familias esperando con maletas en el aeropuerto de Kabul. "Estamos muy agradecidos con Qatar", dijo uno de los pasajeros, diciendo que tenía pasaporte canadiense.

Doha, y su aliado turco, han trabajado desde hace días para arreglar las estructuras aeroportuarias, que estaban muy dañadas.

"Es un día histórico para el aeropuerto de Kabul", dijo el jueves el enviado qatarí en Afganistán, Mutlaq al-Qahtani, añadiendo que los vuelos internacionales se reanudarían "progresivamente".

Fuera del aeropuerto, se veían en las calle de Kabul muchos más combatientes talibanes armados que los días anteriores --incluyendo las fuerzas especiales con equipos militares--, en las esquinas y en los puestos de control del tráfico en las grandes avenidas.

Protestas prohibidas

Muchos de los afganos evacuados en aquellos días de agosto huían tras la vuelta de los fundamentalistas por temor a las represalias si habían trabajado con organismos extranjeros en las últimas dos décadas.

Aunque los talibanes no dejan de reiterar que han cambiado y ya no son aquel régimen represivo, especialmente con las mujeres, que gobernó entre 1996 y 2001, sus primeras semanas en el poder muestran que no tolerarán ningún tipo de oposición.

Este jueves, varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas en la capital afgana, luego que el nuevo gobierno prohibiera este tipo de actos.

Durante la semana, talibanes armados habían dispersado concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del país, entre ellas Kabul, Faizabad (noreste) y Herat (este), donde murieron dos personas por disparos.

Para poner fin a las movilizaciones, el miércoles por la noche, el gobierno ordenó que cualquier manifestación tenía que estar autorizada por el ministerio de Justicia. Y que "por el momento", ninguna lo estaba.

Un organizador de una protesta delante de la embajada de Pakistán --un país muy cercano a los talibanes y acusado de injerencia en los asuntos internos-- dijo que habían cancelado la manifestación a raíz de la prohibición de las autoridades. En otro lugar donde estaba prevista otra concentración, no había ningún indicio de la protesta.