Evo Morales se presentará de nuevo a las elecciones presidenciales de Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025 y señaló que lo "obligaron" a tomar esta decisión por lo que va a "batallar", en medio de la división al interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio", sostuvo Morales (2006-2019) en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

El también líder del MAS agregó que hay una campaña "sucia" en su contra, ya que la oposición le tilda de "narcotraficante", pero el gobierno del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca le señalan como el "rey de la cocaína", por lo que estas situaciones le "obligaron" a ser candidato y a "batallar".

"No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática, ahora a construir propuestas, tengo reunión con empresarios, saludo que vengan propuestas, hay que construir la agenda post-bicentenario", sostuvo Morales.

El expresidente lamentó que Arce, quien fue su ministro de Economía durante su Gobierno, no haya avanzado "nada de nada" de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo hacia el bicentenario del país.

Nuevamente el expresidente denunció que el Gobierno de Arce tiene un plan para defenestrarlo "con procesos políticos" y que incluso quieren "eliminarlo" físicamente, por lo que decidió aceptar lo que su militancia pide.