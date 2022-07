Exfundador de iglesia satánica se convirtió en cristiano porque Jesús se le apareció

Un increíble pero real testimonio, sacudió en los últimos días a la comunidad cristiana en Sudáfrica, luego de que un hombre identificado como Riaan Swiegelaar, quien es el cofundador de una iglesia satánica y que, gracias a un encuentro con una mujer, decidió convertirse en cristiano.

El hombre hizo este anuncio en su cuenta de Facebook, en el que publicó un video, donde cuenta su historia en cómo pasó de una creencia a otra, y lo hizo como respuesta a la solicitud de muchas personas que querían conocer el porqué de esta radical decisión.

La Agencia Católica de Informaciones, mencionó que este hombre, era miembro del satanismo desde hace aproximadamente cuatro años, y a su vez, dijo que lo hizo porque en un momento de tristeza se encontraba solo y quebrantado. Además, consideraron que el estar “roto y herido”, pueden ser las razones por las cuales las personas acuden a la iglesia satánica como una salida para sus vidas.

Esta decisión de abandonar por completo esta congregación, se dio por un encuentro que tuvo con una mujer, que gracias a un abrazo cambió su vida completamente.

“’No creía y no creo que Jesucristo exista’, le dije. Después vino a mí y me abrazó de una forma en la que no me había sentido amado”, señaló el Swiegelaar, que añadió que nunca había visto a una persona cristiana demostrar amor incondicional, pese a las cosas que le dijo.

Posteriormente, el hombre señaló que mientras estaba haciendo un ritual satánico, encontró a Jesús “él apareció ante mí, que era algo muy arrogante, y dije: ‘Si eres Jesús, demuéstralo”.

Acto seguido, según su relato, Jesús lo inundó de amor y lo pudo reconocer gracias a que la mujer se lo pudo mostrar. Solo así “reconoció el amor de Cristo”.

]Este hombre quien pasó de ser satanista a cristiano en un abrir y cerrar de ojos, aseveró que sostiene conversaciones reales con Dios, entendiendo que su reino está abierto para todos.