El deportista radicado en Paraguay, donde se registró el incidente, describió que “desafortunadamente parte de la cara está sin piel y sin carne y sufrí golpes en la cabeza, pero gracias a Dios consciente de lo que digo y lo que hago, pero debo hacerme una cirugía importante”.

También hizo un llamado a la solidaridad de los aficionados, tras señalar que "hoy estoy pidiendo una ayuda a la gente que tanto me aprecia, que he visto el cariño que me tienen. Hoy me tocó pedir esta ayuda, para que quienes puedan pongan su granito de arena”.

Las cuentas de ahorros para quienes quieran donar desde Colombia son BBVA, a nombre de Horacio Pérez Cubilla en la cuenta de ahorros 1302897390, al igual que en Bancolombia, en la cuenta de ahorros a nombre de María Velásquez: 34471323014

Entre tanto, se realiza una rifa para recaudar fondos ya que “los amigos de los clubes más importantes de acá del Paraguay me donaron sus camisetas para poder hacer el sorteo”.

Por ahora, Marín tendrá que someterse a curaciones cada dos días en las que revisarán la gravedad de sus lesiones más evidentes, mientras se espera la cirugía principal.

Cabe mencionar que Vladimir Marín pasó en Colombia por clubes como Atlético Nacional, Rionegro, Cali, Medellín y Once Caldas y es reconocido por su actuación en equipos extranjeros como el Olimpia, Libertad y el Paranaense.