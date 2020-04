Exministro de Salud de Ecuador confirma que ya se están tomando medidas contra el coronavirus

Sarrazín resaltó que las pruebas represadas no fueron reportadas y cuando se amplió la capacidad de los laboratorios para hacer los exámenes, se registró un “ascenso de estadística que no tiene un valor actual o real, en sentido de que no es una situación de este momento sino del momento en que se tomaron las pruebas represadas”.

“Por lo tanto no hay ningún tipo de agudización, la situación en Guayaquil y las Guayas ya estaría tendiendo a disminuir en los casos críticos, pues hay una disminución de mortalidad y por un mejoramiento de la capacidad hospitalaria, que ya está vaciándose en forma más o menos aceptable”, dijo en diálogo con La FM.

Por otra parte, el exministro de salud ecuatoriano reconoció que ese país sufrió un duro golpe por parte del COVID-19, porque el problema tomó desprevenido al gobierno y por ello no pudo reaccionar adecuadamente. “Se nos fue encima la epidemia y no se pudo reaccionar en el momento”.