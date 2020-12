Expertos de EE.UU. recomienda autorización de emergencia de vacuna de Moderna

La pequeña empresa de biotecnología con sede en Massachusetts se asoció con científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para desarrollar la vacuna. Los trabajos comenzaron en enero, poco después de que China compartiera el genoma del virus SARS-CoV-2.

Moderna ha recibido más de 2.500 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para este proyecto y ha prometido entregar seis millones de dosis en una primera fase.

We just confirmed that the @US_FDA VRBPAC recommended that the FDA grant an Emergency Use Authorization for our COVID-19 vaccine candidate, mRNA-1273. 20 VRBPAC members recommended for EUA, 0 members voted against, and 1 abstained. Read more: https://t.co/AmkdurMzQ2 pic.twitter.com/Ja4WAvb44Y