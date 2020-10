Explotó una enorme bomba hallada en Polonia de la Segunda Guerra Mundial

La bomba, lanzada por un avión británico en abril de 1945, "puede ser considerada como neutralizada", anunció en un comunicado el portavoz de la 8º flotilla de defensa costera polaca, Grzegorz Lewandowski.

Por razones de seguridad, los desminadores habían descartado desde el inicio el método tradicional de detonación, el más frecuente pero el más violento, muy temible en el caso de una bomba de seis metros de largo con 2,4 toneladas de explosivo equivalente a 3,6 toneladas de dinamita.

Breaking: Polish Navy reports that the largest ever unexploded WW2 bomb found in Poland, a 5.4 tonne British 'Tallboy' or 'earthquake' bomb, detonated prematurely during the defusing process. Fortunately all military divers were clear of the danger area. #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/4oRav10fW5