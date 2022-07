El ex primer ministro japonés Shinzo Abe habría muerto tras un aparente ataque con arma de fuego durante un evento de campaña en la región de Nara. Los medios locales informaron que un hombre de unos 40 años fue detenido por intento de asesinato y que se le confiscó un arma.

Abe realizaba un discurso de campaña en un evento antes de las elecciones para la cámara alta legislativa que se desarrollarán el domingo cuando se escucharon disparos. "Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás", comentó una joven que estaba en el evento.

RT @Global_Mil_Info

The moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot.

Looks to be a DIY shotgun. pic.twitter.com/oaUp2MzXWW