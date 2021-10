Facebook elimina video de Bolsonaro que relaciona vacunas anticovid con el sida

Las redes sociales Facebook e Instagram retiraron de sus plataformas el video en el que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vinculó el uso de las vacunas contra la covid-19 al desarrollo del sida.



El video, cuyo acceso fue bloqueado en la noche del domingo, corresponde a la última transmisión en vivo que el jefe de Estado acostumbra realizar los jueves para sus seguidores y a la que acude acompañado de ministros y altos funcionarios del gobierno.

También puede leer: Muere actor James Michael Tyler de "Friends" a los 59 años



En el vivo del jueves pasado, Bolsonaro, que se ha caracterizado por su negacionismo en relación a la gravedad de la pandemia del coronavirus, citó un supuesto artículo de la revista Exame, que no pasaba de una falsa noticia y según el cual algunas personas vacunadas contra la covid-19 han sido diagnosticadas con sida.



"Solo voy a dar la noticia. No la voy a comentar porque ya lo dije en el pasado y fue muy criticado. Informes oficiales del Gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida 15 días después de la segunda dosis. Lean esa noticia. No voy a leerla aquí porque podría tener problemas con mi transmisión al vivo", aseguró el gobernante.



Según voceros de Facebook, el video fue excluido de la plataforma debido a que las políticas de la empresa "no permiten alegaciones de que las vacunas contra la covid-19 matan o pueden causar daños graves a las personas".

Vea aquí: Juliette Pardau rompe en llanto por la muerte de su gato



Esta es la primera vez que Facebook retira de su plataforma una de las transmisiones semanales al vivo de Bolsonaro.

En marzo de 2020, sin embargo, retiró del aire un video en que el mandatario conversando con sus seguidores, recomienda tratar el covid-19 con el uso de cloroquina, una medicina sin efecto comprobado y defiende el fin de las medidas de distanciamiento social.