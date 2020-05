Facebook se defiende tras haber retirado mensaje falso de Bolsonaro

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, aseguró este jueves que la red social estaba retirando informaciones falsas sobre el coronavirus y reconoció que la red social no estaba lista para luchar contra las injerencias en las presidenciales estadounidenses de 2016.

Lo que llamó la atención en lo que dijo en entrevista con la BBC, es que puso como ejemplo al presidente de Brasil Jair Bolsonaro. Contó que Facebook retiró una afirmación del ultraderechista según la cual los científicos habían "demostrado" que había una cura para el coronavirus.

"Eso obviamente no es verdad y por eso lo quitamos. No importa quién lo diga", afirmó Zuckerberg en esta entrevista con la radio pública británica. "Cuando hay desinformación dañina que pone a las personas en riesgo inminente de sufrir daño físico, como decir que hay una cura probada para el virus cuando, de hecho, no lo hay, eso se elimina".

Al hablar de contenidos del movimiento antivacunas, insistió en que, a menos que la red halle casos "muy claros" en los que el mensaje publicado "va a ocasionar un daño real a alguien a corto plazo", no se desechan, a fin de "permitir una amplia apertura de expresión en internet".

En lugar de apartarlos, Facebook emplea un "sistema de alerta" para advertir a los usuarios que el "post" contiene datos falsos, de acuerdo con un programa independiente de comprobación de información que emplea la red.

Desde el inicio del brote, varios servicios online han introducido herramientas que dirigen a los cibernautas a informaciones que parten de fuentes sanitarias autorizadas.

Facebook, Twitter y Google muestran enlaces a organizaciones sanitarias vinculadas al coronavirus y WhatsApp ha lanzado varios servicios de chatbot que proporcionan asesoramiento actualizado de manera directa.