Falleció Elena Huelva, reconocida influencer que padecía cáncer

Elena logró pasar en compañía de su familia las fechas decembrinas, pues el pasado 31 en la noche de Año Nuevo publicó unas fotografías, sin embargo, preocupó a sus seguidores porque ella misma aceptó que las cosas no iban muy bien.

Además, horas antes de partir de este mundo posteó una imagen de sus manos junto a las de sus padres, "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”, escribió.