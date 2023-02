Falleció Hellen Pachón, la colombiana que sufrió un accidente de tránsito en EE. UU.

Hellen Pachón, de 21 años de edad, falleció en las últimas horas después de estar varias semanas luchando por su vida tras un fuerte accidente de tránsito que sufrió en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Su madre, Paola Durán, confirmó a RCN Radio el deceso que se presentó este jueves 9 de febrero.

Hellen tuvo un accidente de tránsito el pasado 26 de enero, cuando chocó contra una camioneta en momentos en los que se movilizaba por la zona de Pompano Beach, en la ciudad de Miami.

Desde ese momento fue internada en un hospital de la región, pero ante la falta de familiares acompañándola, no se lograron realizar acciones vitales para salvaguardar su vida.

Ante esto, el hospital radicó una carta, donde señaló la importancia de la presencia de su madre acompañándola en ese momento, dado que nadie más podía dar autorización para intervenirla.

Paola Durán, madre de Hellen, solicitó una visa humanitaria para acompañar a su hija, la cual fue brindada tras la intervención de la Cancillería colombiana.

Paola llegó a Estados Unidos el pasado 3 de febrero y, desde entonces, guardaba la esperanza de la recuperación de su hija.

El pronóstico de los médicos señalaba que "Hellen presenta daños en varios órganos de su cuerpo y solo el uno por ciento de su cerebro que se encontraba en funcionamiento".

Tras varias semanas luchando por su vida, Hellen falleció el jueves: "Estamos recibiendo la ayuda del Gobierno Nacional; mañana (sábado) me reuniré con la Cancillería para poder poder saber qué se debe hacer. Mi ilusión es podemos llevar a Hellen de regreso a Colombia", señaló la señora Paola Durán.

Al momento, la familia de Hellen desconoce los costos de repatriación del cuerpo de su hija, pero según les han informado podrían ser elevados, por eso espera que el Gobierno Nacional pueda intervenir para su repatriación.

"No sé cuánto podría costar llevar a mi hija de regreso, tenemos que ver todo eso. Por ahora el Gobierno de los Estados Unidos no se ha acercado a nosotros, más allá de brindarnos la visa humanitaria. Solo hasta ahora se ha contactado con nosotros una funeraria" puntualizó la señora Paola. Por ahora el Gobierno Nacional no se ha pronunciado al respecto.