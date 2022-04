Fallo de La Haya sobre mar de San Andrés: posibles escenarios en favor y en contra de Colombia

Las votaciones

Pero, ¿Cómo se podría definir la demanda de Nicaragua contra Colombia, por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe?

Según las proyecciones a las que tuvo acceso RCN Mundo, basadas en cómo han votado estos países en litigios como Costa Rica vs Nicaragua y en las excepciones preliminares en el litigio con Colombia, las votaciones sería así:

A favor de Colombia estarían los jueces de Estados Unidos, Francia, Marruecos, Brasil, Somalia, India, Jamaica, Japón y Colombia.

En contra de Colombia lo harían China, Eslovaquia, Rusia, Uganda y Nicaragua. Y se podrían abstener o no se tiene clara su votación Líbano, Alemania y Australia.

La decisión de los jueces se conocerá este 21 de abril hacia las 3:00 a.m. (hora de Colombia). En este caso las pretensiones de Nicaragua no son sobre soberanía territorial ni sobre mar territorial; la Corte únicamente emitirá un fallo sobre si Nicaragua tiene razón o no al sostener que Colombia habría violado el derecho internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe.

Es decir, que no se pide una nueva delimitación, sino que es un caso sobre responsabilidad internacional y derechos de los Estados. De igual forma, la corte también decidirá si es Nicaragua la que ha infringido el derecho internacional, en virtud de las dos contrademandas que interpuso Colombia.

La defensa de Colombia es liderada por el agente Carlos Gustavo Arrieta, ex magistrado del Consejo de Estado y ex Procurador General de la Nación; el equipo de defensa de Colombia llegó a La Haya para participar de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia, por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.