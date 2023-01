Familia colombiana en EE.UU. pide ayuda para obtener visa humanitaria

Sergio Vega y Paula son dos colombianos que decidieron migrar a Estados Unidos para iniciar una vida con más oportunidades con sus dos hijas de 9 y 4 años.

Ya en California, quedaron embarazados de su tercer hijo, pero en medio de este, Paula de 27 años, fue diagnosticada con cáncer terminal, enfermedad con la que han luchado desde entonces.

Pese a todos los esfuerzos, ha tenido que pedir ayudas económicas y oraciones para sobrellevar la situación y Sergio, a través de su cuenta de redes sociales muestra cómo transcurre su vida dividiendo el tiempo entre cuidar a su esposa en el hospital, con sus dos hijas y el más pequeño de la casa, Juanjo.

Hace algunos días, en la cuenta de Instagram de Sergio anunció una dura noticia sobre la salud de Paula, esto luego de reunirse con los médicos que la atienden.

"Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, mencionó Sergio.