Familiares de la monja Gloria Cecilia Narváez recibieron pruebas de vida desde Malí

Edgar Narváez, hermano de la monja Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Malí desde el 7 de febrero de 2017, confirmó a RCN Radio que la familia recibió pruebas de supervivencia de la monja luego de haber enviado una carta al país africano a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Lea además: Un estadounidense, entre los detenidos por asesinato del presidente de Haití

"El 3 de febrero me contestó la hermana, por medio de la Cruz Roja me hicieron llegar una carta que me enviaba ella saludando a la familia y [diciendo] que se encuentra bien de salud. Eso llegó en marzo, porque por la distancia con el otro continente, eso se demora mucho, un mes y medio. Me llegó más o menos el 15 de marzo".

El hermano de la religiosa asegura que ella se encuentra bien de salud, aunque recuperándose de la tristeza de haber sido separada de su compañera de cautiverio después de cuatro año, la francesa Sophie Petronin, quien ya fue liberada.

"Fisicamente está muy acabada pero gracias a Dios está bien de salud y lo que nos interesa a la familia y a toda Colombia es que está viva".

Gloria Cecilia Narváez, quien vivía como misionara en Malí desde 2007, pide en la carta, según cuenta su hermano, que el Gobierno colombiano envíe un delegado nuevamente para su rescate. Edgar asegura que ya hubo una misión enviada a Malí pero se devolvió.

"El grupo estuvo allá en abril con la Dirección Nacional de Inteligencia y el Gaula de la Policía por un mes, eso iba hasta agosto pero estuvieron un mes y medio. No sé quien dio la orden de regresar, pero creo que es porque la situación política en está muy mal en Malí", dijo Edgar en RCN Radio.

Ella pide "que por favor manden a alguien, que devuelvan al grupo" porque por la situación política, los grupos yihadistas estarían liberando a muchos religiosos de sus cautiverios.