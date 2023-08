Famoso tiktoker 'VonViddy' murió a los 32 años

También lea: Jueces reabren doble caso de abuso contra Michael Jackson

"También quiero que me recuerden como un consejero de campamento que ayudó a los niños a crear recuerdos felices. Preferiría no ser recordado como un adicto y alcohólico que hizo pasar a su familia por un infierno", manifestó la estrella de las redes sociales.

Joe añadió que estaba "agradecido de tener tantos seguidores" y que sus fans significaban "el mundo para él".

“En definitiva, he tenido una vida estupenda. Tengo que visitar el otro lado del mundo y he hecho toneladas de amigos de todos los ámbitos de la vida. No tengo nada de qué quejarme y no tengo nada más que paz y amor para todos ustedes”, concluyó Joe Muchlinski.