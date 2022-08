FBI hace allanamiento en la vivienda del expresidente de EE.UU., Donald Trump

Este lunes ocho de agosto el FBI ordenó un allanamiento en la vivienda de Donald Trump, en el resort Mar-a-Lago en Palm Beach Florida. Así lo confirmó el expresidente de Estados Unidos.



Hasta el momento no se tiene mayor información al respecto, sin embargo, Trump aseguró que la presencia del FBI no fue anunciada. “Esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”.



Hay que indicar que, en los últimos días, el Departamento de Justicia ha estado investigado unas cajas con información clasificada llevadas a Mar-a-Lago en Palm Beach. Aún no se sabe si esta investigación está relacionada con el allanamiento del FBI.

Por otra parte, se difundieron unas fotos en donde muestran unas notas que el entonces mandatario Donald Trump supuestamente tiró al inodoro.



Las imágenes forman parte del libro "Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America", escrito por la reportera de The New York Times y colaboradora del canal CNN Maggie Haberman.



Esas fotografías de dos inodoros fueron conseguidas por la autora gracias a fuentes de la antigua Administración republicana.

Una de esas imágenes enseña un inodoro en el interior de la Casa Blanca y la segunda otro de un viaje al extranjero de Trump. En una de las notas rotas se puede leer la palabra "cualificado", y en otra Stefanik, una posible referencia a la congresista republicana Elise Stefanik, aliada de Trump que llegó a ser la "número tres" del partido en la Cámara Baja.



No está claro quién las escribió, pero según CNN su caligrafía parece ser la del expresidente.