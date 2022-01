Fidel Castro, ¿un espía de la CIA?

El comandante, como siempre llamaron a Fidel Castro sus admiradores, estableció una base guerrillera en las cordilleras cubanas de Sierra Maestra y desde allí bajó, armado hasta los dientes, con sus lugartenientes para derrocar al dictador Fulgencio Batista en diciembre de 1958. Con este hecho arrancó la Revolución Cubana y la isla que era el salón trasero de recreo de los norteamericanos se convirtió en un botín para el comunismo internacional.

Lo relatado hace parte de la historia oficial conocida por todos, en donde nos han mostrado de Fidel Castro como el enemigo eterno de los EE.UU. No obstante, ¿si la historia no es como no la han contado y Castro tenía otros intereses contrarios a los pregonados durante la revolución? La respuesta cree tenerla el escritor y exiliado cubano, Nelson Machín Viera.

Según Machín, Fulgencio Baptista y Fidel Castro eran amigos. Baptista habría nacido en Colombia y preparado para gobernar a Cuba. Por otra parte, Fidel fue un agente de la CIA que hasta el momento de su muerte estuvo al servicio de los intereses norteamericanos. Una historia paralela abrumadora, ¿pero real?

En este episodio, conversamos con el escritor cubano Nelson Machín Viera, un exiliado cubano que denunció que la revolución cubana no es más que un montaje de los EE.UU. y de familias poderosas del mundo para instaurar el Nuevo Orden Mundial. Sobre esta oscura conspiración aseguró que tiene evidentes repercusiones con los cambios políticos que vivimos hoy.