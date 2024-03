Francia celebró la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, en el Día de la Mujer

Pionera en la inscripción del derecho al aborto en la Constitución, Francia aspira a liderar la extensión de ese derecho a nivel universal, indicó este viernes el presidente francés Emmanuel Macron, quien aseguró que comenzará por pelear para que sea inscrito en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.



"Solo descansaremos cuando (el aborto) esté reconocido en todo el mundo", aseguró el presidente en la solemne ceremonia en la que se simbolizó la inscripción de la garantía del derecho al aborto en la Carta Magna, adoptada por diputados y senadores el pasado lunes.



En un acto abierto al público, coincidiendo con la jornada internacional de las mujeres, Macron repasó el combate en Francia por el derecho al aborto, pero quiso ir más allá: "Esto no es el fin de una historia, es el inicio de un combate".



Porque, señaló, "las fuerzas reaccionarias atacan los derechos de las mujeres en todo el mundo", lo que a su juicio justifica que se "blinde en Francia para que sea irreversible".

"Inscribir en la Constitución la libertad garantizada podía ser menos necesaria hace unos años, pero ahora los retrocesos que vivimos en nuestra época lo han convertido en una necesidad", señaló Macron, que sin nombrar ningún caso concreto aseguró que ese derecho está en peligro "en las mayores democracias y en algunos vecinos europeos".



Respondió así a la líder ultraderechista Marine Le Pen, quien, aunque votó a favor de la inscripción del aborto en la Constitución, aseguró que no era necesario porque en Francia ese derecho no está amenazado.



El presidente francés lanzó esta iniciativa después de que el Supremo de Estados Unidos retirara su paraguas federal al aborto y en Francia se citan con frecuencia los casos de Polonia, Hungría o, más recientemente, la Argentina de Javier Milei como ejemplos de países donde ese derecho está en peligro.



Macron prometió liderar "un movimiento universal" empezando por Europa, donde "las fuerzas reaccionarias atacan los derechos de las mujeres antes de atacar los de las minorías".



"Deseo inscribir este derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea", aseguró Macron, lo que levantó un aplauso de los asistentes, muchos de ellos diputados de la izquierda, que han anunciado una iniciativa parlamentaria en ese sentido.



En vísperas de las europeas de junio, Macron, cuyo partido no lidera los sondeos, afirmó que "los derechos en Europa no están adquiridos y todo tiene que ser defendido".



Pero también señaló que su país quiere llevar ese combate "a todas las mujeres que ven sus derechos amenazados, porque, señaló, "el progreso de los derechos de las mujeres es el progreso de los derechos humanos".

"El día en el que el aborto sea un derecho universal recordaremos que todo empezó este 8 de marzo de 2024, cuando Francia tuvo grandeza y quiso que lo fuera en nombre de todas las mujeres", afirmó.