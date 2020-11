Fue obligada a cubrirse los senos porque “estaba mostrando de más” en un vuelo

Como “humillante” calificó Eve J. Marie, la situación que tuvo que vivir al interior de un avión Southwest Airline, que cubría la ruta Dallas hacia Tusla.

La modelo e influenciadora estadounidense de 26 años, contó que estaba abordando el vuelo con su hijo de siete años, cuando una azafata le pidió que cubriera sus senos, al considerar que su escote de animal print era inapropiado y muy “sugestivo”.

“¡Me amenazaron con sacarme del avión debido a mi atuendo! la única asistente de vuelo amable me prestó su suéter de trabajo para que mi hijo de 7 años y yo, no fuéramos escoltados afuera”, contó la mujer a través de su cuenta de Twitter.

@SouthwestAir I was threatened removal of a flight due to my attire! the ONLY nice flight attendant loaned me her work sweater so that me & my 7 yr old were not escorted off the plane. What a shame @southwestair is this house you treat your A-list members #inflightdiscrimination pic.twitter.com/KVDYCvguZw