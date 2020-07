Fue una falsa alarma: John Bolton sobre su nota de "5.000 tropas a Colombia"

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, quien está en la mira del gobierno de Donald Trump luego de que publicara el polémico libro 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', habló en exclusiva con La FM.

Entre otras cosas se pronunció sobre el episodio de su libreta en el que tenía escrito "5.000 tropas a Colombia", ocurrido el año pasado luego de una reunión que sostuvo con el presidente Duque frente a la crisis que sostenía Colombia con el régimen de Nicolás Maduro.

Bolton aclaró a través de este medio que estuvo hablando con el presidente Donald Trump sobre la situación entre Colombia y Venezuela pero que el episodio de las "5.000 tropas" fue una falsa alarma y que nunca hubo intención de enviar soldados a Colombia para combatir.

“Habíamos estado con el presidente Trump hablando de condiciones en la frontera entre Colombia y Venezuela por los refugiados, también sobre las Farc y la presencia del ELN en Venezuela. Hablamos del tema de seguridad y anoté eso en mi libreta amarilla”, comentó.

No obstante, aseguró que todo se trató de una “falsa alarma. Sabíamos que en la frontera había oenegés, religiosos, etc. Fue un pensamiento simplemente, siempre estuvo en claro que el tema de la opción militar era una consideración, pero no había planes de implementarlo realmente”.

En sí, admitió que fue una manera de mostrarle al régimen de Nicolás Maduro su apoyo a Juan Guaidó. (Escuche la entrevista completa)

Bromeó sobre el tema y subrayó: “Le puedo asegurar que me trajeron varias libretas amarillas para que no me volviera a pasar eso”.