Fuerte sismo sacude al estado de Idaho, en Estados Unidos

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) indicó que el epicentro se ubicó en una remota región montañosa al noreste de la capital Boise.

"La casa se sacudió, los muebles del patio se movieron, quedé mareada. Duró casi un minuto", escribió una residente, Teresa Stephens, en respuesta al tuit informativo del USGS sobre el temblor.

M 6.5 - 72km W of Challis, Idaho, 2020-03-31 23:52:31 (UTC) at 10km depth. Due to sparse population, very few people experienced more than light shaking. Check out the PAGER results: https://t.co/xon8hMdqPu pic.twitter.com/sEk0Wya5yB