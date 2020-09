Gas en Venus es el hallazgo más importante en búsqueda de vida extraterrestre: Nasa

El descubrimiento en las capas de nubes de Venus de un gas posiblemente indicador de vida, la fosfina, fue celebrado este lunes por el jefe de la agencia espacial estadounidense, quien dijo querer ahora dar prioridad al estudio de este planeta, desatendido en favor de Marte.

"¿Vida en Venus? El descubrimiento de fosfina, un subproducto de la biología anaeróbica, es el evento más importante hasta hoy en la búsqueda de vida fuera de la Tierra", tuiteó Jim Bridenstine, administrador de la Nasa, en respuesta a la publicación el lunes temprano de un estudio sobre el hallazgo en la revista Nature Astronomy.

