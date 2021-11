Ginecólogo estaría ofreciendo sexo sin protección, como tratamiento contra el VPH

Las autoridades de Italia investigan el caso de un ginecólogo que ofrecía sexo a sus pacientes como terapia contra el virus del papiloma humano.

La denuncia la destapó un programa televiso y se dio contra Giovanni Miniello, un integrante del Colegio de Médicos que tras el escándalo renunció.

Una mujer hizo público su caso contra este ginecólogo de 68 años, que trabajaba en una clínica privada de Bari.

Tras la primera denuncia, comenzaron a llegar varios testimonios de otras presuntas víctimas del médico.

Las denuncias indican que el galeno proponía sexo sin protección como terapia contra el virus del papiloma, alegando que estaba inmunizado.

Argumentaba sus ofrecimientos como un tratamiento alternativo y todo quedó en evidencia con una cámara oculta del programa.

“Me empezó a acosar, siempre me telefoneaba y con miedo me rendí. Yo le dije: ‘no sé si puedo hacerlo, estoy conmovida, me siento mal’. Yo no quise hacerlo, pero me dijo que solo así me curaría”, indica uno de los testimonios.

Por su parte, la Fiscalía italiana abrió una investigación contra el ginecólogo que renunció al Colegio de Médicos, Cirujanos y Odontólogos de la provincia de Bari (Italia).