Gobernador de Nueva York advirtió del "costo humano" por una reapertura rápida

"Es una bonita manera de decir que si aceleras la reapertura tendrás a más gente entrando en contacto con otra gente, al relajar la distancia social. Cuanta más gente en contacto, más alta la propagación del virus. Cuanta más gente infectada, más gente muere. Y por eso los modelos de proyección van hacia arriba", agregó.

En cuanto a la reapertura, también hizo referencia al reinicio del curso escolar y dijo que el estado está colaborando con la Fundación Gates para convocar expertos y "desarrollar un plan para reimaginar la educación en la nueva normalidad" en el que primará el uso de la tecnología e ir a clase en un edificio físico es un "modelo viejo".

Críticas a Trump

Por otra parte, Cuomo criticó una entrevista del presidente Donald Trump en el New York Post en la que consideró injusto dar "rescates" a los estados demócratas y recordó que ha dado ayuda a las aerolíneas, pequeñas empresas u hoteles pero no a los gobiernos estatales y locales que deben financiar a la policía, educación o sanidad, y en última instancia los planes de reapertura.

Arremetió, así, contra la "disfunción" de Washington: "Tienes el Congreso controlado por los demócratas y el Senado controlado por los republicanos, a menos que consigas un acuerdo bipartidista no vas a aprobar leyes, y si no apruebas leyes el gobierno federal no funciona, y eso hace virtualmente imposible que los gobiernos estatales funcionen. Ni los locales".

En la misma línea, esta mañana el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó a Trump de "hipócrita" y lo acusó de "apuñalar por la espalda" a su urbe al rechazar dar financiación a la ciudad y al estado, y "poniendo al partido por delante de las necesidades de la nación" en medio de la crisis del coronavirus, que ha desequilibrado los presupuestos de las autoridades.