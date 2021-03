Gobierno de EE.UU. busca salvar la cara ante crisis migratoria en la frontera

"El mensaje es bastante claro, no vengan, la frontera está cerrada", dijo en declaraciones a ABC.

"Estamos animando a los menores para que no vengan. Ahora no es el momento de venir -destacó Mayorkas-. No vengan, el viaje es peligroso, estamos construyendo formas humanas, ordenadas y seguras de abordar las necesidades de los menores vulnerables. No vengan".