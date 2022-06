Gobierno de EE.UU. se pronunció sobre la victoria de Gustavo Petro

Cada vez son más los líderes políticos alrededor de todo el mundo los que se han pronunciado tras la victoria del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien ahora es el nuevo presidente electo de Colombia.

Entre los mensajes de felicitación y apoyo que ha recibido el líder de la izquierda, está el del actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje a todos los colombianos.

En este pronunciamiento oficial por parte del Gobierno del país norteamericano, Blinken destacó el desarrollo de lo que fue la segunda vuelta presidencial, a la vez que indicó que su país está dispuesto a mantener relaciones con Colombia, tal y como lo ha hecho durante años.

"Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo", escribió Blinken en su red social.

