Gobierno de Estados Unidos celebra decisión de Duque para proteger a migrantes venezolanos

“Encomiamos el anuncio del presidente Iván Duque del estatuto de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Estados Unidos apoya a Colombia en apoyo a los refugiados y migrantes mientras también trabajamos para reconstruir y expandir nuestros programas humanitarios en todo el mundo”, sostuvo.

We commend @IvanDuque's announcement of temporary protected status for the more than 1.7M Venezuelan migrants in Colombia. The U.S. stands with Colombia in support of refugees and migrants as we also work to rebuild and expand our humanitarian programs worldwide. #EstamosUnidosVE