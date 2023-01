Gobierno de Lula Da Silva: entre el poder y el caos que desató la derrota de Jair Bolsonaro

La crisis política que se desató en Brasil a raíz de la victoria de Luis Inácio Lula Da Silva, ha llevado a miles de bolsonaristas a caer en los actos vandálicos y hechos ''terroristas'', como lo han calificado los organismos de control.

El intento de golpe de estado pone a pruebas las habilidades de Lula a tan solo dos semanas de haberse posesionado por tercera vez como presidente de ese país, más aún luego de que expresidente Jair Bolsonaro, quien en su momento no aceptó su derrota e incentivó a sus seguidores a protestar.

En diálogo con RCN Radio, Caio Manhanell, consultor político brasileño y director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, afirmó que Lula está fortalecido, en parte gracias al apoyo que ha recibido por los jefes de estados que se encuentran en su misma línea política y quienes además ordenaron una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) como apoyo al mandatario.

¿Qué le puede pasar a Jair Bolsonaro por la toma a los tres poderes?

El expresidente Jair Bolsonaro, quien puso en marcha su viaje a Estados Unidos el 30 de diciembre sin boleto de vuelta para no asistir a la investidura de Lula, hizo un llamado a sus seguidores como acto de líder ultraderechista para que cesaran los ataques en Brasilia.

Además, pese a su no participación comprobada, un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente Jair Bolsonaro, por el asalto a los tres poderes.

''La responsabilidad política sobre Bolsonaro es muy clara. Se deben verificar las pruebas para hacerlo responsable de manera jurídica o no, frente a los hechos del pasado domingo 8 de enero, afirmo Manhanell.

¿Cómo quedan las fuerzas militares en Brasil luego del golpe de estado?

La crisis política llevó a los altos mandos del gobierno a cuestionar a las fuerzas armadas, que no reaccionaron a los ataques del pasado domingo, pese a que los militares son responsables directos por la seguridad del palacio presidencial de Planalto.

"No creo que exista actualmente una amenaza a la democracia brasileña, no me parece que el Ejército quiera algo del género. Si quisiesen un golpe, lo habrían dado hace algún tiempo y no habrían dejado a Lula ganar las elecciones. No hay clima para un golpe en Brasil, ni clima internacional", dijo Rafael Alcadipani, investigador en asuntos de seguridad de la Fundación Getúlio Vargas.

¿Quién está liderando los ataques?

Las manifestaciones y ataques por parte de los seguidores de Jair Bolsonaro, se hicieron presentes desde el día que el Ministerio de la Defensa, emitió un comunicado mencionando que no había ningún motivo para echar atrás el resultado de la votación.

''Nadie asumió eso, hay que dejar claro que desde las elecciones de segunda vuelta, salieron los revoltosos a las calles, reclamando que no reconocen el resultado electoral'', afirmo Manhanell.