Gobierno mexicano responde ante deportación de actriz Nina Caicedo

El Gobierno de México respondió frente a la deportación de la reconocida actriz Nina Caicedo, quien fue retenida en el aeropuerto de Cancún.

Migración de México publicó un comunicado informando que la actriz llegó al aeropuerto de Cancún a las 7:45 de la mañana en un vuelo procedente de Bogotá. Explicó que en el momento de la revisión de los documentos, se presentó una alerta migratoria registrada desde 2018.

“De acuerdo al procedimiento las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es la responsable de la alimentación. El mismo viernes a las 22:57 horas la persona regresó a su país”, afirmó la entidad migratoria.

Le puede interesar: Al menos 16 muertos deja accidente de tráfico múltiple en el centro de China

Por su parte, Nina Caicedo habló en Noticias RCN de cómo fue su calvario en el aeropuerto.

“Estaba tranquila hasta que me encerraron, creen que todos los que estamos encerrados somos delincuentes. Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era. Considero que fue una detención arbitraria”, explicó la actriz.

Caicedo señaló que recibió un trato inhumano y que no le dieron algo de comer ni de beber.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, el trato fue inhumano. Fui tratada como un delincuente”, recalcó.

Vea también: En imágenes | Más de 1.500 muertos por el terremoto: al menos 912 en Turquía y 592 en Siria