'Gracias a Dios estoy viva": colombiana tras grave accidente en República Dominicana

Con respecto a las ayudas que han recibido tras el hecho, Youlin Franco expresó que “han estado muy pendientes desde ese mismo día. El gobierno dominicano pidió a toda la población asistir muy bien a todas las personas del accidente”.

"El apoyo es lo que más agradezco, porque uno en un país diferente es lo que más necesita para saber cómo hay que actuar”, manifestó.

Finalmente, la mujer concluyó que necesita una colaboración económica para las cirugías que requiere. “La cirujana plástica que me está atendiendo me dice que es muy importante que la persona que me retire los puntos de la cabeza, sea un cirujano plástico para que quede bien el trabajo y la verdad no sé a dónde recurrir, por eso si me pueden colaborar, lo pueden hacer en el 322-794-91 47 y estaré atenta. Lo agradecería enormemente”, dijo.