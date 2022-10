Gremios de EE.UU. están preocupados por reforma tributaria en Colombia: enviaron carta

Este martes, por medio de su cuenta de Twitter, el exviceministro de Justicia, abogado y analista político, Rafael Nieto Loaiza, publicó una carta que enviaron 12 gremios económicos de los Estados Unidos a las secretarias del Tesoro y Comercio de ese país, Janet Yellen y Gina Raimondo, además de Katherine Tai representante de comercio.

Dentro de los sectores económicos se encuentran: The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Computer & Communications Industry Association, Express Association Of America, Information Technology Industry Council, National Foreing Trade Council, Silicon Valley Tax Directors Group, TechNet, Travel Technology Association, U.S. Chamber of Commerce y United States Council for International Business.

"Escribimos para expresar nuestras serias preocupaciones con el reciente proyecto de ley de impuestos de Colombia, N° 118 de 2022, que contiene nuevos requisitos para las empresas estadounidenses que invierten y exportan a Colombia", resaltó la misiva.

Por otro lado, los gremios destacaron que el impacto directo que tendría este articulado que realiza su trámite en el Congreso de la República en Colombia, podría afectar el comercio entre las dos naciones.

"El proyecto de ley propuesto tendría un impacto negativo en las exportaciones de bienes y servicios de los EE. UU. y contravendría la letra y el espíritu del acuerdo de promoción comercial entre los Estados Unidos y Colombia de varias maneras. El proyecto de ley fue aprobado en la tercera comisión de ambas cámaras del congreso el 6 de octubre de 2022, y es probable que se presente un nuevo proyecto para los dos últimos debates en las plenarias de ambas cámaras a fines de octubre, con el objetivo de su aprobación final a principios de noviembre", señala el documento.

Este articulado pasó a segundo debate con 75 artículos dentro de los cuales 69 tienen 1.000 proposiciones que serán estudiadas en el próximo encuentro en el Congreso de la República.