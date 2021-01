Grupo de senadores republicanos se niega a certificar la victoria de Joe Biden

La Cámara de Representantes y el Senado se reunirán el miércoles para certificar estos resultados, un procedimiento que suele ser una mera formalidad.

Pero el presidente saliente aún se niega a reconocer su derrota e instó a sus seguidores a manifestarse en Washington ese día.

En la Cámara de Representantes (Baja), con mayoría demócrata, más de un centenar de republicanos planean votar en contra de la certificación, según CNN.

Pero en ninguna de ambas cámaras habrá suficientes votos como para que la estrategia prospere.

"No somos ingenuos. Sabemos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás unos pocos republicanos, votarán lo contrario", reconocieron los once senadores en su comunicado.

Trump ha instado regularmente a los legisladores republicanos a que lo apoyen en su cruzada para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre.

Sus intentos han fracasado totalmente en los tribunales. El más reciente recurso legal, interpuesto por el congresista republicano Louie Gohmert, fue rechazado el viernes en Texas por falta de elementos probatorios suficientes.