Grupos afines a Trump han pagado para difundir noticias falsas en Latinoamérica

El dinero, que hace parte de los 280 millones de dólares invertidos en el mundo por 28 grupos estadounidenses, fue empleado para impulsar "conspiraciones" y "agendas antiderechos", indicaron los responsables del análisis en un comunicado.

DESINFORMACIÓN EN MEDIO DE LA PANDEMIA

A pesar de que América Latina sigue siendo una de las regiones más afectadas del mundo por el coronavirus al contabilizar hoy 10,9 millones de contagiados, los grupos cristianos de derecha gastaron grandes cantidades de dinero para desinformar frente a dicha problemática.

Así, por ejemplo, openDemocracy mencionó que la American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP), que declaró gastos de por lo menos 2,7 millones de dólares, calificó la actual crisis sanitaria como "el esfuerzo de ingeniería social y trasvase ideológico más monumental de la historia".

También, sin importar que Brasil suma ya 5,4 millones de contagiados, un grupo de ese país integrante de la TFP publicó artículos en los que negó la existencia de casos de covid-19 en Río de Janeiro y sostuvo que los números de muertes estaban "inflados y manipulados" por medios y políticos para crear "miedo y desesperanza".