Guaidó cuestiona que Petro busque levantamiento de sanciones a Venezuela

El opositor venezolano Juan Guaidó cuestionó las declaraciones dadas este lunes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre que dialogará esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, de un posible levantamiento de las sanciones contra el país caribeño, donde, según el antichavista, no hay democracia.

Más en: EE.UU. respalda a Colombia y Panamá en campaña policial contra migración irregular



"Para que haya cero sanciones, necesitamos democracia al 100 %, que no la tengamos es la causa de las sanciones. La democracia se construye con hechos concretos, no con palabras", dijo Guaidó en Twitter, donde compartió una nota que reseña las declaraciones del mandatario colombiano.



Petro, en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York, primera escala de su visita a Estados Unidos, donde tiene previsto un encuentro con Biden el jueves, señaló que en la conferencia internacional sobre Venezuela, que convocó para el próximo 25 de abril en Bogotá, se buscará, principalmente, "que no haya sanciones" y que "haya mucha más democracia".



Sin embargo, para Guaidó, eliminar las sanciones "extingue la posibilidad de un acuerdo y le dará un cheque en blanco al régimen", en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, "para seguir violando derechos humanos".



"Presidente Petro, ¿va a comportarse como un aliado de Maduro o de los venezolanos? ¿Se pronunciará en contra de la persecución política y a la prensa libre?", expresó el expresidente del Parlamento venezolano en la red social.



La semana pasada, el canciller colombiano, Álvaro Leyva, anunció que la conferencia de Bogotá contará con unos quince países que buscarán ayudar a reactivar el diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición.



El canciller dejó claro que, pese a las especulaciones, no se espera que en la cita esté el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pero sí otros representantes de EE.UU.

Le puede interesar: Interpol: Cuántos tipos de circulares tiene y qué significa cada una



En la conferencia en sí no participarán las partes venezolanas, explicó, pero se espera que la sigan muy de cerca y que pueda haber una invitación para ellas a continuación.



Sobre la conferencia hablaron este domingo Maduro y Leyva en una reunión en Caracas, según la Cancillería colombiana, sin que se conozcan mayores detalles de lo conversado.