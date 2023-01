Guatemala anuncia que respetará la inmunidad diplomática del ministro Iván Velásquez

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, propuso a Colombia tratar en la Cumbre de la Celac que se llevará a cabo la próxima semana en Buenos Aires las diferencias surgidas a raíz de la intención del Ministerio Público de ese país centroamericano de investigar al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez.

"Las diferencias entre los países se deben resolver por la vía diplomática, no vale la pena tratar de eludir algún grado de incomodidad con insultos o con cualquier cosa. Nosotros le hemos propuesto al Gobierno de Colombia que se pueda escalar a través de los cancilleres aprovechando que estarán en la Celac", dijo Giammattei a W Radio.



La VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Giammattei propone como escenario para resolver las diferencias con Colombia, se celebrará el próximo 24 de enero en la capital argentina.



El mandatario guatemalteco añadió: "Si hay alguna duda que tenga en Gobierno con respecto alguna investigación, yo en lo personal la desconozco porque en nuestro país hay auténtica libertad entre poderes de Estado, cada quien tiene sus funciones. El presidente de la República es el jefe de Estado, pero no es el que manda en las cortes".



Giammattei dijo además que la justicia de Guatemala respetará la inmunidad diplomática del ministro colombiano, quien entre 2013 y 2017 fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en ese país centroamericano, actuación que ha sido cuestionada por un fiscal guatemalteco.



"Guatemala ha sido respetuoso de todos los convenios y tratados; así haya cometido un delito, al señor (Velásquez) no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo. Entonces si él está involucrado no podrá ser juzgado, pero investigado sí", dijo.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo guatemalteco tienen un rifirrafe desde el pasado lunes tras el anuncio del Ministerio Público de ese país de procesar a Velásquez por actuaciones relacionadas con la corrupción de la constructora brasileña cuando estuvo al frente de Cicig.



El martes pasado, Petro advirtió a Guatemala que la relación bilateral se verá afectada si la Fiscalía de ese país insiste en emprender acciones contra su ministro de Defensa.



El enfrentamiento verbal se agravó con el llamado a consultas que hizo la Cancillería colombiana a su embajador en Guatemala, ante lo cual el país centroamericano respondió con la misma medida.

Ante ese panorama, Petro añadió ayer en Davos (Suiza), donde participó en el Foro Económico Mundial, que la crisis con Guatemala llegará "hasta donde quieran llevar la situación".