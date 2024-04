Este miércoles se celebra para los musulmanes el "Eid al-Fitr" o ayuno final, un evento que marca la culminación del Ramadán, fiesta sagrada para esa corriente religiosa. En Gaza, donde viven más de dos millones de musulmanes, el fin de la fiesta sagrada estuvo marcada por bombardeos y ataques del ejército israelí.

El crudo panorama de la guerra se siguió presentado pese a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada a mediados del mes. con el fin de decretar un cese el fuego hasta al menos el día 10 de este mes.

La resolución de la ONU fue inusual, sobre todo debido a tres intentos anteriores con el fin de cesar temporalmente la guerra en Gaza, que habían sido vetados por Estados Unidos. Pero en la última resolución, en donde Washington se abstuvo de votar, el presidente Joe Biden dejó claro que su apoyo no es a costa de todo.

La decisión de la ONU le mostró a Israel que se estaba quedando solo; al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que debía dejar a un lado el "todo vale" en Gaza y pensar en que el éxito de su estrategia no puede ser sin Occidente, especialmente sin la Casa Blanca.

Israel, pese a ser miembro de la ONU, no estaba obligada a cumplir con la resolución. Incluso, no mostró si quiera intención de adoptarla, consciente de que su desafío no representaba consecuencias económicas, judiciales ni coercitivas proporcionadas por los países miembros.

La vergüenza como recurso

El resultado de la resolución sobre el Estado judío fue el esperado. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel se fragmentaron a niveles históricos tras la decisión. El presidente Biden, en una llamada con Netanyahu, le advirtió fuertemente sobre su operar en Gaza y dijo que el envío de armamento está supedito a las acciones que realice para minimizar la pérdida de vidas civiles.

En Gran Bretaña, más de 600 organizaciones compuestas por abogados, ONG y expertos urgieron a través de una carta al primer ministro Rishi Sunak a cesar el envío de armas a Israel, que pueden estar siendo utilizadas para un posible genocidio en Gaza, según la misiva.

Los elementos de los que disponen brazos de la ONU como el Consejo de Seguridad o la Corte Penal Internacional para obligar a los Estados a cumplir con las resoluciones y fallos son limitadas. Sin embargo, la sentencias contra los países en disputa generan en ellos un sentido de vergüenza y culpa.

Aunque ese sentimiento no siempre hace que los países cesen sus operaciones o políticas, sí generan aún más presión sobre los países patrocinadores para cesar el apoyo a sus apadrinados.

Es lo que sucedió en el caso israelí. Aunque la operación militar en Gaza no cesó durante el Ramadán, Netanyahu ordenó la entrada de mayor asistencia humana para una población en riesgo de hambruna. Y parece mantener una posición más optimista frente a as negociaciones que se llevan a cabo en El Cairo para un cese al fuego.