Guerra en Ucrania: ONU confirma 2.072 civiles muertos, 169 de ellos niños

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó hoy la muerte de 2.072 civiles en la guerra en Ucrania, de los que 169 eran niños.

Las víctimas civiles que han resultado heridas son 2.818, de acuerdo con los datos que el organismo de la ONU ha podido corroborar. La gran mayoría fueron alcanzadas por armamento explosivo, lanzado a través de disparos de misiles o en bombardeos.

Entre los heridos, más de 270 son menores, según Naciones Unidas, que está haciendo un recuento propio de las víctimas civiles de la guerra lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero, aunque reconoce que sus datos están muy por debajo de la realidad.

Ello debido a que la información desde localidades donde se han registrado hostilidades suele llegar con retraso y varios informes están pendientes de ser verificados.

Corredores humanitarios

Las autoridades de Ucrania apremiaron hoy a Rusia a abrir un corredor humanitario seguro con Mariúpol, donde se estima que siguen unos 100 mil civiles, además de las tropas ucranianas que resisten en la asediada ciudad portuaria.



"La situación en Mariúpol se ha agravado. Llamo a los líderes político-militares de la Federación Rusa a abrir un corredor humanitario desde Mariúpol a Berdyansk", afirmó la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, en su cuenta en Telegram.



Los bombardeos sobre esta estratégica ciudad, bajo asedio desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, se han intensificado en las últimas horas. Ayer al mediodía expiró el ultimátum dado por Moscú para que se rindieran las últimas tropas resistentes.



Los soldados ucranianos están atrincherados en la fábrica acerística de Azovstal, donde asimismo se han refugiado miles de civiles, según afirmaron hoy fuentes locales.

La propia Vereshchuk había informado esta mañana de que este lunes no habría corredores humanitarios, después de que ya ayer no se lograran garantías de seguridad de la parte rusa.



Tampoco se llegó a un acuerdo para hacer operativos los corredores de evacuación en otros puntos del país, como Berdyansk, Tokmak, Energodar, en la ocupada región de Jersón y en la prorrusa región de Lugansk, objetivo hoy de ataques rusos.



Hoy es el segundo día consecutivo en que los ucranianos no pueden abrir estos pasillos humanitarios por falta de seguridad.