"No le veo nada de malo porque Wuhan es la ciudad china más segura en cuanto al virus, porque al ser el epicentro de la pandemia las autoridades han tomado medidas más especiales e incluso más estrictas y a nosotros, a la mayoría de la población de Wuhan, nos han testeado para saber si teníamos el COVID, en especial a los asintomáticos", añadió.

Esas precauciones, continúa Néstor, han hecho que lugares públicos como estos, donde se han reportado las recientes concentraciones, como las piscinas, parque de diversiones, cines, bares, estén abriendo.

"El gobierno mismo está promoviendo las actividades turísticas. Acá en Wuhan hay lugares donde antes uno pagaba entrada para disfrutar del lugar y ahora ya no, son gratis hasta el 31 de diciembre de este año", señaló el colombiano.

"A mi no me parece nada malo que hagan una fiesta porque el virus está más bajo control, además, me parece absurdo que si en otros países lo hacen, incluso teniendo tres, cuatro, cinco veces más de contagiados de los que hay acá actualmente, que son menos de mil, me parece absurdo criticar y armar revuelo por eso".

Tal como respondió en febrero, Néstor insistió en que no se arrepiente de haberse quedado en China. "Si me preguntan si tomaría la decisión de nuevo, lo haría sin pensarlo dos veces. En estos momentos me encuentro bien, estoy viviendo una vida normal dentro de las posibilidades y lo que obliga una pandemia, pero no me arrepiento para nada".