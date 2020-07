Habla el joven que conmovió al mundo escalando un hospital para ver a su mamá con coronavirus

Una fotografía de Jihad Al-Suwaiti, sentado en la ventana del hospital de la Unidad de Cuidados Intensivos acompañando a su madre contagiada de coronavirus y en delicado estado de salud hasta el día que falleció, se hizo viral en redes sociales y se convirtió en la imagen que representa a las víctimas mortales de la pandemia.

El hombre escaló la fachada del hospital en Cisjordania, Palestina, todos los días que su mamá estuvo hospitalizada en la UCI para acompañarla así fuera solo a través de la ventana, debido a que por el contagio no le permitían entrar a verla.

La FM entrevistó al protagonista de esta conmovedora imagen, quien explicó que tomó la decisión de escalar la pared del hospital porque el estado de salud de su mamá se agravó y temiendo que pudiera morir, se apostaba en la ventana para poder verla.

“Me subí a la ventana para ver a mi mamá falleciendo afectada de coronavirus. Traté de subir varias veces y veía a mi mamá cuando estaba agonizando”, indicó.

“Los hijos siempre deben estar a la lado de la mamá y no podía estar junto a ella por el virus. Fue el instinto de un hijo para poder ver a su mamá y estar esos últimos días al lado de ella”.

Comentó que cuando su mamá enfermó el 11 de julio, los médicos no creyeron que tuviera coronavirus, razón por la que los acusa del deceso de su madre porque pudieron haberle prestado una pronta atención y evitar que su estado de salud se deteriorara tan rápido.

“Fue un gran descuido de los médicos. Cuando se puso delicada la llevé a la clínica ahí se agravó demasiado y murió el jueves de coronavirus por que le afectó los pulmones”, agregó.

Cinco días después de haber sido ingresada a la UCI, la mujer de 73 años murió (16 de julio). “Por la ventana pude verla comer y beber, pero no pude verla el último día, el de su fallecimiento”, lamentó.

La fotografía de él portando tapabocas y mirando por la ventana fue publicada en redes sociales por el periodista Samer Khouira y se hizo viral cuando el representante de Naciones Unidas, Mohamad Safa, la difundió junto a otra imagen donde un ángel toca la cabeza del hombre mientras está en la ventana.

