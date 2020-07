Las cuentas en Twitter de Apple, Bill Gates, Elon Musk, Uber, Barack Obama, Jeff Bezos, Alexandria Ocasio-Cortez y otros importantes líderes políticos y empresariales fueron hackeadas para intentar estafar a sus seguidores con criptomonedas. Medios especializados como 'The Verge' dicen que se trata del peor ataque contra esa red social hasta el momento.

Los trinos buscaban que las personas transfirieran determinada cantidad de bitcoins para luego recibir una cifra superior. Por ejemplo, en el caso de Bill Gates o Elon Musk, pedían una transferencia de 1.000 dólares para después recibir el doble.

En otros casos ofrecían hasta cincuenta millones de dólares: invitaban a las personas a que consignaran por medio de una supuesta billetera digital y al final no pasaba nada, pues la página era falsa.

Twitter ya se pronunció al respecto: "Estamos al tanto del incidente de seguridad que afecta a las cuentas de Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo".

Otras de las cuentas afectadas son las del cantante Kayne West, el millonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Coinbase, BINANCE, CZ_Binance, Gemini, Kucoin Gate .io, Coindesk, Justin Sun y Charlee Lee.

El periodista experto en tecnología Ryan Mac informa que, en efecto, algunas personas accedieron a enlaces para hacer transacciones: "Los estafadores a menudo siembran sus propias estafas para darles la apariencia de autenticidad", explica Mac.

Binance, plataforma de criptomonedas que también fue víctima del ataque, se pronunció a través de un vocero con el portal Tech Crunch y dijo que están investigando la situación y que se trata de un "ataque coordinado contra la industria de las criptomonedas".

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

It's an actual wallet address and there are transactions happening. It's unclear if these transactions are legit. Scammers often seed their own scams to give them the appearance of authenticity. https://t.co/GUHEDaKNxu pic.twitter.com/xfhl3817xr