Hackers chinos atacaron cuentas del gobierno de EE. UU, según Microsoft

Piratas informáticos con sede en China que buscaban información de inteligencia violaron las cuentas de correo electrónico de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, informó el gigante informático Microsoft en una publicación de su blog.

"El autor de amenazas que Microsoft vincula a este incidente es un adversario con sede en China que Microsoft llama Storm-0558", indicó la compañía, que inició una investigación por la "actividad de correo anómala" el 16 de junio.

Según el gigante estadounidense, Storm-0558 obtuvo acceso a cuentas de correo electrónico de aproximadamente 25 organizaciones, incluidas agencias gubernamentales.

Microsoft puntualizó que Storm-0558 "se dirige principalmente a las agencias gubernamentales de Europa occidental y se centra en el espionaje, el robo de datos y el acceso a credenciales".

En la publicación, Charlie Bell, vicepresidente ejecutivo de Microsoft, dijo que "evaluamos que este adversario se concentra en el espionaje, como obtener acceso a los sistemas de correo electrónico para la recopilación de datos de inteligencia".

"Este tipo de adversario motivado por el espionaje busca abusar de las credenciales y obtener acceso a datos localizados en sistemas sensibles", dijo Bell.

Microsoft sostuvo que lo determinado hasta ahora en la investigación "reveló que a partir del 15 de mayo de 2023, Storm-0558 obtuvo acceso a cuentas de correo electrónico que afectaban a aproximadamente 25 organizaciones, incluidas agencias gubernamentales y cuentas de consumidores relacionadas.

Si bien Microsoft no identificó los objetivos atacados, un portavoz del Departamento del Estado estadounidense indicó que se había detectado "actividad anómala" y se tomaron "medidas inmediatas para asegurar nuestros sistemas".

“Como cuestión de política de seguridad cibernética, no discutimos los detalles de nuestra respuesta y el incidente sigue bajo investigación”, indicó la fuente.

Por su parte, el diario The Washington Post señaló el miércoles que las cuentas de correo electrónico violadas no eran de relevancia y "las cuentas de correo electrónico del Pentágono, la comunidad de inteligencia y militares no parecían verse afectadas".

A su vez, la cadena CNN, citando fuentes vinculadas a la investigación, indicaron que los piratas informáticos chinos se dirigieron a una pequeña cantidad de agencias federales y a las cuentas de correo electrónico de funcionarios específicos de cada agencia.

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se refirió al hackeo en una aparición el miércoles en el programa Good Morning America de la cadena ABC y resaltó que había sido detectado "bastante rápido".

"El asunto aún está siendo investigado, así que lo dejo allí porque estamos recopilando más información en consultas con Microsoft y continuaremos informando públicamente a medida que sepamos más", acotó el alto funcionario.

El senador estadounidense Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, dijo que el panel está "supervisando de cerca lo que parece ser una violación significativa de la seguridad cibernética por parte de la inteligencia china".