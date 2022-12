Cabe recodar que el artista vivió en el estado de La Florida (EE.UU.) alrededor de 26 años y en 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel.

En el año 2011 fue arrestado por cargos de violencia doméstica, por lo que se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional y terminó pidiendo el divorcio en el 2018, hecho que consiguió en marzo de este año tras el fallo de la demanda que interpuso.

Lea también: Famoso cantante muere la noche de su boda inesperadamente: "Mi corazón se ha ido"

“Cuando se pierde el amor por tantas situaciones, cuando no hay una esperanza de que al final se pueda vivir y convivir en paz y ser feliz, a la edad mía de 62 años, tengo que hacer algo. No me puedo resignar a seguir en la misma situación, infeliz, triste, tratado de una forma que no es la correcta. ¿Qué me queda a mí? cinco o seis años, y me voy a resignar a pasarlos de la misma forma que he pasado estos 38 años”, había dicho el salsero, en una entrevista para el medio local El Vocero.