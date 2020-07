Harvard y MIT demandan decisión que revoca visas para estudiantes extranjeros

La prestigiosa Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron este miércoles la presentación de una demanda ante la justicia para anular la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar las visas de estudiantes extranjeros que siguen cursos en línea.

"Defenderemos este caso con vigor para que nuestros estudiantes internacionales y estudiantes internacionales de instituciones de todo el país, puedan continuar sus estudios sin la amenaza de la deportación", dijo el presidente de Harvard, Lawrence Bacow, en el sitio web de la institución.

