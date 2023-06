Héctor Abad sobre bombardeo en Ucrania: "es como si brotara de la tierra"

Héctor Abad Faciolince narra lo que vivió en el bombardeo de Ucrania

El escritor antioqueño, quien se encontraba en este país por cuenta de la iniciativa ¡Aguanta Ucrania! Que busca enviarle un mensaje de solidaridad a los ucranianos desde Latinoamérica, ha relatado los duros momentos que vivió en medio de la explosión que dejó destruida la pizzería donde se encontraban cenando y qué sintió al estar tendido en el piso pensando que estaba herido.

En diálogo con Caracol Radio, Adab Faciolince destacó que entre los rezagos físicos que siente hasta el momento son algunas lesiones leves; y un fuerte pito que quedó del estallido, que lo mantiene aturdido, hablando y pensando “despacio”.

“Esto fue espantoso, estoy bien, salí ileso. Tenía muchas manchas negras y todos pensaban que estaba herido, pero, en cambio, Victoria, que estaba totalmente limpia, sentada, no parecía herida y estaba muy pálida cuando me levante del suelo y no nos respondía”, relató el escritor.

Su último recuerdo antes del aterrador momento, fueron las risas entre Sergio, Catalina, Victoria y él, todo por cuenta de la ley seca que se vive en la zona y las cervezas sin alcohol que estaban bebiendo.

“Lo último que recuerdo es verla riendo con su cerveza sin alcohol en la mano y luego esto, como si brotara de la tierra”, agregó.

Tras ese intempestivo momento que ha quedado grabado en la memoria, Héctor Abad no dudo en llamar a su familia y poderles decir que aún seguía vivo, ahora espera salir de Kiev con rumbo a Polonia para volver a Colombia, a la espera de que su amiga y colega Victoria salga con vida de este bombardeo.