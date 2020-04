Hombre armado mató a 10 personas en Canadá

La policía canadiense abatió a un hombre que mató a 10 personas en Nueva Escocia, una de las provincias marítimas orientales de Canadá en el Océano Atlántico.

Los reportes preliminares indican que el hombre de 51 años activó un arma de fuego y entre las primeras víctimas identificadas se encuentra un oficial de la Policía local.

De momento se desconocen más detalles de este crimen que irrumpió la tranquilidad del lugar, caracterizada por recibir turistas.

"Mi corazón está con todos los afectados en esta horrible situación", indicó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que también respaldó la labor de la Policía.

A través de su cuenta en Twitter, la policía del lugar escribió: "Gabriel Wortman, de 51 años, es el sospechoso de nuestra investigación activa del tirador en #Portapique. Hay varias víctimas. Se le considera armado y peligroso. Si lo ven, llamen al 911. No se acerque. Se le describe como un hombre blanco, calvo, de 1,80 m con ojos verdes".

No obstante, por algunos minutos se generó una confusión y la Policía salió a aclarar que "el sospechoso de nuestra investigación activa sobre el tirador, Gabriel Wortman, no es empleado de la RCMP (Policía local) pero puede estar usando un uniforme de la RCMP. Se le considera armado y peligroso. Si lo ven, NO se acerquen y llamen al 911 inmediatamente".

Minutos más tarde esa misma institución destacó: "Gabriel Wortman, sospechoso en la investigación del tirador, está ahora bajo custodia. Se dará más información cuando esté disponible. Gracias por su cooperación y apoyo".