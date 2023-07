"La Policía lo trató como un perro": hombre salió a comprar pan y lo mataron de un balazo

Jonathan fue llevado Hospital Artémides Zatti, pero tardaron más de una hora en atenderlo. Angélica dice que las autoridades pensaron que él era un delincuente y que, por esa razón, no lo remitieron a tiempo.

"Él me pedía ayuda y me decía: 'Amor, tengo frío, tapame, levantame un poco la cabeza, mi amor, porque me estoy desmayando; me estoy ahogando, me mareo'. Él me habló, él llegó vivo al hospital, el hospital no hizo nada. Nada. Me lo dejaron una hora en la sala de guardia, no me lo mandaron directamente a quirófano. Él era un herido de bala, pensaron que era un malandra porque todas las noches están a tiros en el barrio; me lo trataron como un perro.", relató Angélica a medios de Viedma, el pasado 10 de julio, durante una de las tantas marchas que ha hecho para pedir justicia.

"Mi marido no era un malandra; la gente sabe quiénes son los malandras del barrio (...) El Estado ayuda cada malandra, le dan un subsidio, le dan apoyo a la familia. Díganme ustedes: ¿quién me va ayudar a mí? Mi marido era mi compañero, la persona que hacía todo por mí, el que me picaba la leña cuando hacía frío, el que llenaba los baldes cuando se cortaba el agua, el que me preparaba un plato de comida cuando estaba mal, cuando estaba cansada".